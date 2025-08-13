Челябинцы стоят в многочасовых пробках на границе с Казахстаном

Фуры находятся в «Бугристом» по несколько суток

На российско-казахстанской границе в пункте пропуска «Бугристое» многокилометровая пробка. Читательница ИА «Первое областное» прислала видео в редакцию.

Автор видео провел на въезде в Челябинскую область пять часов. Фуры стоят по несколько суток. В пограничной службе такие заторы связывают с сезонным увеличением грузовых и пассажирских перевозок и ремонтом на пункте пропуска.

«В условиях реконструкции пункта пропуска „Бугристое“ часть инфраструктуры на его территории может быть недоступна в связи с процессом строительства», — отметили в ведомстве.

Напоминаем, что на юге области есть пункты пропуска в Варненском и Брединском районах, через которые легковые машины могут пересечь границу быстрее.