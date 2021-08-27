Челябинцы станут участниками просветительского онлайн-марафона «Новое знание»

Мероприятие пройдет с 1 по 3 сентября 2021 года и будет доступно для всех регионов

С апреля 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране перезапустили проект «Знание». Теперь он работает на цифровой платформе. В мае прошел первый просветительский марафон, набравший 70 миллионов просмотров. С 1 по 3 сентября запланирован второй интенсив, приуроченный ко Дню знаний, сообщили в правительстве региона.

Спикерами марафона станут звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и государственные деятели. Свое участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Константин Эрнст, Владимир Машков, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Александр Овечкин, Светлана Ромашина, Василий Вакуленко (Баста) и многие другие. Также в марафоне будут задействованы зарубежные звезды, чьи имена пока держатся в секрете.

«Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В программе запланированы не только лекции, интервью и дискуссии из студий, но и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Например, ожидаются включения из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров и офисов крупнейших российских компаний.

Основными же площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Поучаствовать в них сможет каждый — достаточно просто перейти на сайт.

Каждый город представит свой тематический трек: Москва — «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород — «История и культура», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии».

Также «Новое знание» проведет по всей стране серию мероприятий #ВпередКЗнаниям, участниками которых станут школьники сообщества «Большая перемена». Они в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Автор: София Поромова