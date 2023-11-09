Челябинцы стали участниками просветительского марафона «Знание. Первые» на ВДНХ

Мероприятие прошло на площадке выставки-форума «Россия»

В Москве, на площадке выставки-форума «Россия», прошел просветительский марафон «Знание. Первые». Его участниками стали преподаватели и студенты ЮУГМУ и МГТУ имени Носова, сообщает общество «Знание».

Марафон открыл масштабную образовательную программу, которая будет реализована до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На марафоне уже выступили более 190 выдающихся лекторов. Онлайн-трансляции лекций собрали больше 150 млн просмотров на официальном сайте телеканала «Знание. ТВ» и в социальных сетях Общества «Знание».

«На старте марафона многие в качестве предмета гордости называли общеизвестные факты: например, что Россия — это страна, которая первой полетела в космос, создала первую вакцину от ковида. А потом узнали, что мы — номер один по производству пшеницы и сельскохозяйственной продукции, номер один в атомной энергетике, что мы единственные, у кого есть атомные ледоколы, у нас уникальные технологии в транспорте, например беспилотные такси, уникальные разработки в сфере искусственного интеллекта, в медицине, науке», — говорит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он также подчеркнул, что достижения, вызывающие гордость сегодня, еще вчера были чьей-то мечтой. Именно поэтому молодым людям важно увидеть не только наши успехи как результат, но и людей, которые их создавали.

На марафоне выступили авторитетные государственные и общественные деятели, главы и топ-менеджеры крупнейших госкорпораций и компаний, ученые, легенды спорта, искусства.