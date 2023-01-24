Челябинцы стали реже выбрасывать после праздников новогодние елки

Есть мнение, что горожане предпочитают покупать многоразовые пластиковые деревья

На полигоне ТБО в Полетаево под Челябинском резко снизился объем переработки новогодних елок, сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе предприятия. Специалисты объясняют это тем, что челябинцы стали реже покупать натуральные деревья перед Новым годом и, соответственно, выбрасывать их после праздников.

Снижение количества выброшенных елок на полигоне называют рекордным. Если в аналогичные периоды предыдущих двух лет среднесуточная переработка составляла около 2—3 тыс. кубометров в сутки, то сейчас такой же объем принимают примерно за неделю.

«Резкое падение спроса на живую хвою отраслевые эксперты связывают с возросшей популярностью более практичных пластиковых елок», — прокомментировали на предприятии.

Переработка новогодних деревьев на полетаевском полигоне заключается в их измельчении с помощью шредера. Получившуюся щепу затем используют для отсыпки технологических дорог на территории предприятия.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о разных способах утилизации главного новогоднего символа.