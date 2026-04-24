Челябинцы стали ремонтировать климатическую технику заранее

В регионе формируется культура предсезонного обслуживания

Жители Челябинской области все чаще переносят обслуживание климатической, водонагревательной и холодильной техники на первый квартал года, сообщили ИА «Первое областное» аналитики платформы «Авито Услуги».

Такой подход позволяет избежать очередей к мастерам в разгар сезона, повышенных цен на услуги, а также поломок в самый неподходящий момент. Пользователи предпочитают решать вопросы в спокойном режиме, до наступления пиковых нагрузок. Это помогает не только сэкономить, но и гарантировать стабильную работу оборудования летом.

Спрос на обслуживание кондиционеров растет. Поиск утечки фреона стал популярнее в 4 раза. Это позволяет восстановить максимальную хладопроизводительность. Вакуумирование системы заказывают в 3,5 раза чаще. Такая процедура удаляет воздух и влагу после установки или ремонта, продлевая срок службы. Прочистка дренажной системы и ремонт шторок стали востребованнее в 2,7 раза чаще. Спрос на комплексное техобслуживание кондиционеров увеличился в 2,3 раза.

Сезон отключений горячей воды начинается в мае, и к нему челябинцы активно готовятся. Спрос на ремонт водонагревателей вырос на 39%. Увеличивается популярность обновления бойлеров косвенного нагрева, электрических проточных и накопительных моделей. Замена датчика температуры стала востребованнее в 2 раза. Все это обеспечит стабильную подачу горячей воды даже в период профилактических работ.

Жара — стресс для компрессора холодильника. Любая утечка хладагента может привести к полному отказу техники. Поэтому ремонт и диагностику лучше делать сейчас. Спрос на обслуживание морозильных шкафов вырос на 51%. Запросов на устранение утечки хладагента стало больше в 6 раз, а на заправка фреоном — почти в 5 раз.