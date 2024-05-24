Челябинцы стали победителями хакатона, где создавали идеальный IT‑кампус

Их идеи учтут при создании студенческого городка в родном городе

Студенты Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ заняли первое и второе места во всероссийском «НЕЙМАРК.Хакатоне», сообщает пресс-служба вуза.

В хакатоне приняли участие более 70 студентов из разных регионов России. Челябинская область была представлена пятью студентами ЮУрГУ. Это Дмитрий Стуров, Семен Глазырин, Андрей Вовк, Владимир Собакарь и Данил Макаров.

В течение трех дней 10 команд разрабатывали решения для создания идеальной университетской модели кампуса.

Первое место заняла команда с участием студента ВШЭКН Семена Глазырина. Ребята предложили формат кампуса как мини-города с полноценными лабораториями, учебными центрами, МФЦ и особым подземным зданием-куполом, где каждый может присоединиться к созданию инноваций.

«У нас было три невероятно насыщенных дня: много прогулок по городу, работа над проектом в абсолютно незнакомой команде и — как самое неожиданное — получение первого места сразу в нескольких номинациях конкурса, а также главного денежного приза», — говорит участник конкурса студент ЮУрГУ Семен Глазырин.

Второе место получила команда с участием студента ВШЭКН Андрея Вовка. Команда предложила внедрять в образовательную среду искусственный интеллект, который считывает цифровой след студента с момента зачисления в кампус, формирует по итогу портрет выпускника, автоматически отправляет данные работодателю и подбирает подходящие для студента вакансии.

«Предложенные идеи будут использованы для формирования межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске», — заявил директор ВШЭКН, проректор по цифровой трансформации ЮУрГУ Александр Голлай.

Третье место у проекта кампуса за Уралом «120-летний человек». Решение ориентировано на увеличение продолжительности жизни за счет мультидисциплинарного подхода к исследованиям и разработкам.

Напомним, межуниверситетский кампус мирового уровня строится в Челябинске в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Ранее в Челябинске прошел Уральский федеральный окружной хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», в котором 114 команд боролись за право стать лучшими в своем деле.