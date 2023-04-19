Челябинцы стали голосовать за объекты благоустройства в несколько раз активнее

Горожанам предложили на выбор по четыре‑пять территорий в каждом районе

Более 18 тысяч жителей Челябинска проголосовали за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» со старта кампании 15 апреля. Это в несколько раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Вице-мэр уточнил, что в 2023 году на выбор горожанам предложено по четыре-пять территорий в каждом районе, из которых выберут по одной. Таким образом, в 2024 году в областном центре по программе ФКГС приведут в порядок семь парков, скверов, пешеходных зон и других общественных пространств.

Исполняющая обязанности первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова сообщила, в свою очередь, что в этом году южноуральцы проголосуют за 205 объектов благоустройства, из которых семь существуют в виде дизайн-проектов. Свой выбор сделали уже более 65 тысяч человек.

Алпатова отметила, что в прошлом году свыше 70% голосов было собрано благодаря работе волонтеров. Нынче сделать свой выбор жителям региона помогают более 3 тысяч добровольцев. Они, например, ходят по школам и предприятиям и рассказывают о том, как и где можно поставить галочку за понравившийся проект. Как показывает практика, многие даже не подозревают, что у них есть такая возможность.

Напомним, что голосование за проекты благоустройства продлится до 31 мая. К участию приглашаются все южноуральцы от 14 лет и старше. Плебисцит проводится на платформе госуслуг.