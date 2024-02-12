Челябинцы стали чаще жаловаться на протекающие кровли

Потепление спровоцировало новую проблему в многоквартирных домах

В Челябинске жильцы многоквартирных домов стали все чаще жаловаться на протекающие кровли. Потепление, которое на прошлой неделе накрыло областной центр, спровоцировало новую проблему, подтвердил руководитель аппарата администрации города Валерий Смирнов на аппаратном совещании 12 февраля.

«За прошедшую неделю в администрацию города поступило 3041 обращение. Все они поставлены на контроль. Вопросы, наиболее волнующие горожан, — подтопления квартир и подъездов многоквартирных домов в связи с таянием снега, а также жалобы на слабый напор воды в трех районах города», — пояснил Валерий Смирнов.

По данным заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова, каждое обращение обрабатывается. Сообщения передают в управляющие компании. Также сегодня Александр Астахов назвал три самые халатные «управляйки» города.