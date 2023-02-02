Челябинцы стали чаще выбирать поезда для поездок

За январь пассажиропоток вырос на 22 процента

В январе этого года со станций Южно-Уральской железной дороги отправилось на 22,5 процента больше пассажиров, чем в этом же месяце в прошлом году, — 686 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

В пригородном сообщении за месяц отправилось 480 тысяч человек, что на 13 процентов больше, а в дальнее следование — 206 тысяч — плюс 50 процентов.

Пассажирооборот (объем перевозок) в январе 2023 года — 202,6 миллиона пассажиро-километров, что на 30,4% больше, чем за такой же период 2022 года.

Напомним, с 1 февраля между Челябинском и Екатеринбургом запустили дополнительные рейсы поезда «Орлан». Решение приняли с учетом высокого спроса на маршрут.