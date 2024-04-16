Челябинцы стали чаще покупать земельные участки

И это несмотря на рост цен на землю

За год спрос на покупку земли в Челябинской области вырос на 5%, несмотря на увеличение средней стоимости участка до полумиллиона рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости», проанализировавшие итоги первого квартала 2024 года на рынке продажи и аренды земельных участков России.

Южноуральцы по покупкам земли не отстают от других жителей России: спрос на подобные объекты за прошлый год зафиксирован по всей стране. Не пугает челябинцев и рост цен на участки на 36%.

Арендой земли, наоборот, стали интересоваться реже: спрос сократился на 12%. Средняя цена на аренду земли за год не изменилась и сейчас составляет 10 тысяч рублей.