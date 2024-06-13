Челябинцы стали чаще покупать стихи и песни на заказ

В городе растет спрос на услуги копирайтеров

По сравнению с 2023 годом в Челябинске на 70% вырос спрос на написание различных текстов, а число объявлений с предложением таких услуг увеличилось на 40%, сообщает «Авито Услуги».

Самыми востребованными среди заказчиков остаются продающие тексты.

«Спрос на продающие тексты, в том числе на посты в социальные сети и блоги, описания для карточек товара на маркетплейсах, SEO-статьи, материалы для лендингов, листовок, буклетов и другой полиграфии, вырос в пять раз», — отмечают аналитики «Авито Услуги».

Также челябинцы стали чаще заказывать тексты песен для близких, друзей, коллег, руководителей или партнеров. Такой подарок часто делают на дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие праздники.

Кроме того, блогеры и организаторы праздников чаще заказывают стихи и сценарии для мероприятий, квестов и коротких вирусных видео.