Челябинцы стали чаще отдавать вещи бесплатно и оказывать услуги по бартеру

Разбираемся, что такое фудшеринг и какие товары горожане готовы подарить

Челябинск вошел в топ городов, жители которых стали чаще бесплатно отдавать различные товары, сообщает пресс-служба «Авито». В марте 2022 года количество объявлений с пометкой «даром» выросло на 7% по сравнению с февралем того же года. Какими вещами горожане делятся чаще, а какие услуги готовы предложить по бартеру — в материале ИА «Первое областное».

Самой популярной рубрикой на сайте, где люди отдают вещи даром, стала «Для дома и дачи». В Челябинске в марте такие объявления размещали на 12% чаще по сравнению с февралем. Также челябинцы часто делились бытовой техникой, растениями, товарами для ремонта, мебелью и посудой. Кроме того, увеличилось количество бесплатных объявлений в категории «личные вещи». Больше всего в марте делились часами и украшениями (+11%), а также одеждой и обувью для детей (+8%).

«Заметен рост безвозмездных предложений и в категории „Хобби и отдых“. Челябинцы в марте отдавали на 3% чаще по сравнению с февралем. Товары для коллекционирования в городе размещали на 6% чаще, а товарами для охоты и рыбалки бесплатно делились на 10% больше», — рассказали в пресс-службе «Авито».

В социальных сетях есть десятки, даже сотни групп, где челябинцы отдают даром какие-то вещи. Некоторые сообщества представляют собой барахолку, где можно найти всевозможные товары — от лекарств и памперсов до стройматериалов. Некоторые разделены по категориям: одежда, мебель, техника, детские вещи.





Почти на любой товар можно найти покупателя, но не все горожане выставляют цену за свою вещь. Все чаще они делают это безвозмездно. О желании что-то отдать даром нам рассказала челябинка, которая часто пристраивает уже ненужные ей вещи в хорошие руки.

«В основном я отдаю свою одежду и детскую. Мне они больше не нужны, а кому-то они могут принести пользу и радость. Много семей нуждающихся, которым это очень нужно, будет приятно и выгодно», — пояснила челябинка Татьяна.

Еще одно набирающее популярность среди челябинцев направление — бартер: когда каждая сторона может получить желаемое, не потратив денег. Меняются не только вещами, но и услугами. Например, мастера в сфере красоты и здоровья часто предлагают свои услуги взамен на такие же процедуры для себя. Девушки готовы сделать маникюр, стрижку или макияж взамен на массаж или наращивание ресниц от другого мастера. Кондитеры предлагают обменять свою продукцию на рекламу или вещи ручной работы от других мастериц.





Челябинку Ольгу Вардугину мы нашли в одной из таких групп. Девушка закрыла отдел с праздничными товарами и остаток продукции, например свадебные аксессуары и сувениры, предлагает обменять на нужные ей услуги. Также она часто получает их в обмен на визитки и дизайн рекламы.

«Обменяться удалось только один раз на услуги парикмахера — стрижку и мелирование. Мастер выходила замуж, и я привезла ей свадебные аксессуары, а она мне оказала свои услуги. Я предлагаю обмен своих услуг — дизайн рекламы, это востребовано намного больше, меняются на все и всегда», — поделилась с корреспондентом ИА «Первое областное» челябинка.

Она добавила, что за ее рекламный дизайн предлагают в основном маникюр и наращивание ресниц. Но однажды она менялась на торт с одной из известных мастериц среди кондитеров. Бывают и неудачи.

«Торт был вкусный и большой, со своей стороны также выполнила все услуги рекламы. В последнее время выкладываю объявление раз в полгода, потому что встречаюсь с обманом, это неприятно. Обменяла со своей стороны услуги рекламы на массаж. Девушка не выполнила до конца свои услуги, а моими при этом воспользовалась по полной. Начала кормить „завтраками“, в итоге пропала. Еще с одной менялась на свадебные аксессуары, мастер тоже выходила замуж. Маникюр „полетел“ на следующий день, попросила переделать, девушка отказалась», — рассказала Ольга.





Также челябинка меняла свои услуги на ремонт обуви, фотосессию, духи, рюкзак, услуги аниматора и астролога и многое другое.

«Люди редко отказываются. Меняются. Многие даже и не предполагали, что так можно. Бартер подходит в том случае, когда нет денег, а очень хочется получить взамен услугу. В моем лице люди находят нового клиента, а я — нового заказчика», — добавила Ольга Вардугина.

Также в городе развивают направление фудшеринга. Это движение, основанное на рациональном использовании продуктов. Еду, годную к употреблению, не выкидывают, а отдают нуждающимся. К фудшерингу присоединяются не только горожане, но и продуктовые магазины, общепит.





В группе в соцсети любой может оставить сообщение, где должен указать то, чем хочет поделиться, а также адрес, по которому продукты можно забрать. В Челябинске объявлений пока немного, чаще всего предлагают даром чайный гриб, детскую смесь, варенье в банках. Но всех желающих приглашают присоединиться к движению и расширить этот список.