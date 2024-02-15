Жители Челябинска стали чаще обращаться к детским и семейным психологам. Специалистов ищут на 47% чаще, чем в прошлом году. Аналитики «Авито Услуг» рассказали, какие направления интереснее всего челябинцам, как отличаются цены и какие специалисты востребованы.
За прошедший год количество специалистов, предлагающих онлайн-консультации, выросло на 55%.
«Количество предложений от психологов на „Авито Услугах“ выросло на 60% по сравнению с прошлым февралем и на 12% по сравнению с январем 2024 года. При этом предложение на платформе растет не только за счет молодых психологов, но и со стороны опытных специалистов. Количество объявлений от психологов с опытом работы в 4—7 лет выросло на 8%, с опытом 8—10 лет — на 21%, а с опытом работы от 10 лет — на 7%», — рассказал руководитель категории «Красота и здоровье» Игорь Санников.
За год цены на услуги психологов в Челябинске практически не изменились. Средняя стоимость одной консультации, как и в прошлом году, начинается от 1500 рублей. Чаще всего челябинцы выбирают специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. На втором месте сеанс с психологом со стажем более 10 лет.
Кроме того, южноуральцы часто ищут специалистов, которые помогают справиться с алкогольной зависимостью. Интерес челябинцев к таким услугам вырос больше чем в 10 раз.
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