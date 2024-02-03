Челябинцы стали чаще красить своих домашних животных

Эксперты рекомендуют проводить процедуру у профессионалов, а не в домашних условиях

Жители Челябинской области стали все чаще делать окрашивание своим домашним питомцам. При этом некоторые хозяева делают это прямо в домашних условиях, желая сэкономить на услугах профессиональных грумеров. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» узнала у челябинского грумера Ольги Жуковой и зоозащитника Карена Даллакяна, зачем красят собачек и кошечек и какие могут быть последствия.

«Чаще всего красим собак на такие мероприятия, как Новый год, 8 Марта, дни рождения. Если говорить о цветах, хозяева чаще всего выбирают очень яркий зеленый, красный, синий. Добавляем и разные украшения: стразы, блестки»,— рассказала грумер Ольга Жукова.

Но зачастую южноуральцы делают окрашивание своим питомцам просто потому, что хотят видеть их более яркими и красивыми. Например, челябинка Алена Зеленова сама красила волосы в розовый цвет, а потом решила сделать такое же окрашивание и своей собаке. Результат ее впечатлил.

Но не все владельцы домашних питомцев, загоревшиеся идеей покрасить любимца, отправляются к грумерам. Некоторые покупают краску в интернете или обычных магазинах и начинают проводить эксперименты. А потом нередко жалуются на то, что у собак или кошек началась аллергия или облезла шерсть.

Зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян призывает внимательно изучать на тюбиках красок их состав, а также требовать у продавцов сертификаты соответствия. Если при открытии тюбика чувствуется специфический запах, лучше такую краску не использовать. Если все в порядке, то все равно не следует красить животное целиком: необходимо протестировать краску на небольшом участке. Если вдруг проявилась какая-то реакция, лучше не рисковать и не проводить окрашивание. А если все-таки хочется, ветеринар рекомендует не экономить на здоровье животного и обратиться к профессионалам.