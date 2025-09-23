Челябинцы стали более позитивно относиться к деньгам

Ученые ЮУрГУ сравнили результаты двух опросов с разницей в 13 лет

Ученые ЮУрГУ сравнили данные 2012 и 2024—2025 годов и выяснили, что «деньги» и «достаток» по-прежнему являются ключевыми ценностями для челябинцев. При этом восприятие денег стало более позитивным, сообщает пресс-служба вуза.

В опросе и ассоциативном эксперименте участвовали более 700 жителей Челябинска двух возрастных групп: 17—22 года и 45+. «Середину» сознательно не включали, чтобы оценить влияние старших на младших.

«Старший преподаватель кафедры лингвистики и перевода ЮУрГУ Ольга Чиркова путем анкетирования респондентов выявила порядка 33 общечеловеческих ценностей, среди которых „любовь“, „семья“, „природа“, „Родина“, „справедливость“, „достоинство“, „честь“, „долг“, „здоровье“, „щедрость“, „дети“ и другие. Самыми популярными и к тому же малоисследованными из списка оказались понятия „деньги“ и „достаток“», — рассказали в пресс-службе.

В 2024—2025 годах молодежь чаще называет деньги «ресурсом» (в 2012-м — «богатством»). Старшее поколение 13 лет назад чаще видело в деньгах «зло» и «бумагу», реже — «достаток», «труд», «работу». Сегодня около 40% обеих групп связывают деньги с позитивными образами («благо», «уверенность», «самостоятельность»), 40% — нейтральны («власть», «покупки», «получать»), около 20% — негативны («зло», «грязь», «беда»).

«Достаток» обе группы прежде всего отождествляют с деньгами и оценивают позитивно («счастье», «обеспеченность»).

Исследование подтвердило: взгляды молодежи формируются под влиянием старших — бабушек, дедушек, преподавателей. «Водоразделом» назван распад СССР, после которого смена политико-экономической модели и кризисы повлияли на ценностные установки.

Ученые связывают укрепление позитивного отношения к деньгам и достатку с расширением возможностей заработка при меньших усилиях — прежде всего через интернет и соцсети, рост онлайн-работы и дистанционных услуг. По их оценке, связь между трудом и вознаграждением в общественном сознании становится менее прямой по мере ухода экономики в онлайн и распространения безналичных денег.