Челябинцы стали активнее продавать и покупать подержанные iPhone

На «вторичке» технику Apple приобретают в два раза дешевле, чем в магазинах

В 2022 году в Челябинске продали на 19% больше подержанных смартфонов, чем год назад. В лидерах — продукция Apple. Об этом рассказали в пресс-службе площадки Avito.

Очень часто клиенты приходят на платформу целенаправленно за определенной моделью или брендом. Особой популярностью пользуется Apple: продукция компании на первичном рынке стоит недешево. При этом на «вторичке» можно купить iPhone, которым практически не пользовались, на 20—30% дешевле.

В этом квартале активность повысилась и у продавцов, и у покупателей. Если год назад в марте продажи к февралю традиционно снизились, то в этом году они выросли более чем на 15%.

Вероятно, увеличение количества продающих американскую технику связано с разговорами о возможном отключении сервисов Apple из-за санкций. Неприятно осознавать, что купленный за большие деньги девайс перестанет полноценно работать.

А увеличение спроса может говорить том, что челябинцы скупают телефоны, опасаясь дальнейшего поднятия цен на технику Apple или вовсе прекращение ее поставок.

К слову, модели, как правило, подбираются не самые новые и дорогие. Лидирующее место в топе по количеству проданных телефонов заняла Apple — 54% от всех приобретенных в России устройств. В январе-марте 2022 года средний чек продажи iPhone — 28 300 рублей. При этом средняя цена iPhone на первичном рынке в России — 64 000 рублей.

Помимо Apple, клиенты площадки также интересуются Samsung (16% от всех сделок) и Xiaomi (12%).

Samsung продают в среднем за 14 930 рублей — это на 71% ниже цены первичного рынка. Объявление о продаже Xiaomi публикуют со средним ценником в 10 800 рублей. Продажи гаджетов этих брендов также выросли с начала 2022 года, но не так значительно, как в случае с Apple.