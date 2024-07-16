Челябинцы спасли молодую лису, попавшую в капкан

Она угодила в ловушку лапой

В коттеджном поселке Карповый Пруд под Челябинском местные жители спасли лису, угодившую в капкан. В незаконной железной ловушке у нее застряла задняя лапа. Как рассказали в министерстве экологии области, неравнодушные челябинцы вызвали помощь, как только обнаружили животное в беде.

Охотинспектор, прибывший на спасение лисицы, быстро ее освободил: накрыл плотной тканью, чтобы не напугать и не получить укус, и открыл ловушку. Спасенная лиса тут же скрылась в лесном массиве.

Как рассказали очевидцы, на территории Карпового Пруда часто можно встретить не только лис, но и хорьков, зайцев. Охотинспектор отметил, что ловушка была расставлена грамотно, знающим человеком. Возможно, кто-то из местных жителей решил таким способом заработать трофей.





«Установка капканов без соответствующих разрешений, вне сроков и мест охоты относится к административным правонарушениям. В данном случае могли пострадать не только звери, но и сами местные жители», — рассказал сотрудник Минэкологии области Андрей Питовин.

В министерстве экологии отметили, что в случае обнаружения животных, угодивших в капканы, или агрессивных диких зверей следует звонить на телефон горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания или специалистам охотничьего надзора.