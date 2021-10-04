Челябинцы создали первый в России целевой капитал для поддержки юных талантов

Деньги направят на помощь детям, одаренным в сфере искусства

Челябинский фонд «Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для помощи талантливым детям в сфере искусства, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Первоначальный целевой капитал в размере 3,7 млн рублей сформирован за счет пожертвований и передан в доверительное управление, что поможет получить больший доход. А заработанные банкирами деньги будут направлены в пользу некоммерческой организации.

«Доход от целевого капитала позволит „Андрюше“ создать собственную „кузницу юных талантов“ — Международную творческую школу для детей и педагогов на основе опыта ведущих мировых организаций в сфере искусства. Также средства будут направлены на системную поддержку талантливых детей вне зависимости от их жизненных обстоятельств и финансового положения: стипендии, обучение, помощь выпускникам фонда и поддержку педагогов дополнительного образования», — говорят в фонде «Андрюша».

Также фонд открыл сбор средств на пополнение целевого капитала. Важно отметить, что плательщики налога на прибыль смогут уменьшить налоговую базу, приняв в расходы переданные в эндаумент «Андрюши» пожертвования. А частные доноры фонда могут рассчитывать на социальный налоговый вычет.

Детский благотворительный фонд «Андрюша» — одна из самых известных некоммерческих организаций на Южном Урале. Фонд был создан в 2009 году Юлией и Константином Жаботинскими в память о сыне. Сегодня под опекой созданного ими благотворительного фонда находится около тысячи талантливых детей, которые занимаются хореографией, вокалом, актерским мастерством или живописью в различных студиях и творческих коллективах Челябинской области.