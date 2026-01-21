Челябинцы создали первый в России растительный кефир из сои и конопли

Напиток подходит для людей с непереносимостью лактозы и приверженцев ЗОЖ

Ученые ЮУрГУ разработали первый в России растительный кефир. Напиток создан на основе субстратов из семян конопли и соевых бобов. Он имеет привычную консистенцию, приятный вкус и увеличенный срок хранения. Растительный кефир хорош для людей с непереносимостью молочного белка, вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ поселили пробиотические микроорганизмы в растительные матрицы, выяснив, что ацидофильные и бифидобактерии адаптируются и размножаются в них так же эффективно, как в молочной среде.

Наибольшую концентрацию полифенолов — мощных природных антиоксидантов — ученые обнаружили в соевых напитках, ферментированных бифидобактериями, где их объем увеличился на 43,6%. Таким образом, растительный кефир демонстрирует почти вдвое бо́льшую антиоксидантную активность, чем традиционный.

«Научно доказана взаимосвязь между регулярным потреблением ферментированных растительных продуктов и снижением рисков ожирения, сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета второго типа, а также профилактикой осложнений при онкологических заболеваниях», — говорит доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова.

А теперь подтверждено, что растительная основа может служить стопроцентной альтернативой молочному сырью для производства полноценного кефира. Результаты исследований опубликованы в рецензируемых научных журналах.