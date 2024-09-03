Челябинцы создали компьютерную игру по Гоголю в стиле аниме

Жанр — популярная визуальная новелла

Студенты ЮУрГУ разработали игру по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Вакула, перерисованный на анимешный лад, все так же пытается добиться Оксаны и заполучить царские черевички. Игрок же следит за разворачивающимися событиями и влияет на исход истории своим выбором. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

По ходу сюжета игрок не только «перечитывает» интерпретацию классики, но и включается в события — выслеживая черта, например. Разработчики постарались максимально передать гоголевскую атмосферу, добавив к историческим костюмам и предметам быта готический стиль: таинственную мелодию, спецэффекты в виде тумана.

«Мы старались слишком сильно не отклоняться от оригинала, но при этом разнообразить игровой процесс. Новелла является частью проекта „Визуальная классика“. Если увидим интерес к проекту, продолжим разрабатывать компьютерные игры по мотивам других произведений классики», — поделилась студентка кафедры системного программирования ЮУрГУ и руководитель проекта Милена Ибрагимова.

Удастся ли заполучить черевички и покорить Оксану, зависит лишь от действий игроков. Только в диалоге с Екатериной Второй у Вакулы есть несколько вариантов фраз: какие-то ведут к хеппи-энду, какие-то — нет.

Игра создавалась для подростков от 12 лет. Ее главная цель — убедить, что классические произведения — это не скучно и утомительно. С 1 сентября визуальную новеллу загрузили на VK Play, так что все желающие уже могут ее опробовать.