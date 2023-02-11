Челябинцы собрали за вечер четверть миллиона рублей для помощи детям

В Доме архитекторов прошел «Круг благотворителей»

Накануне, 10 февраля, в челябинском Доме архитектора прошел благотворительный вечер от организации помощи детям «Звездный дождь». Участникам встречи представили проекты поддержки детей с ментальными особенности развития. Как микрозелень поможет таким детям и почему подростков хотят увезти от родителей в Сибирь, — читайте в репортаже с мероприятия.

«Круг благотворителей» - так называется вечер, который собрал неравнодушных челябинцев в Доме архитектора. Круг собирается второй год. В прошлом году его гостям презентовали три социальных проекта и по итогам встречи смогли собрать 100 тысяч рублей на их реализацию. На этот раз проектов было тоже три, но сборы превзошли ожидания организаторов — удалось набрать 245 тысяч рублей. Деньги пойдут на проект реабилитации с помощью музыкальных и интерактивных игр для малышей с аутизмом и единственном в России проекте «Путешествие со смыслом» для молодежи с аутизмом. Третий проект — реализация микрозелени для покрытия коммунальных расходов нового ресурсно-методического центра.

Как заинтересовать бизнес, представителей власти, обычных, как все мы, горожан сдать деньги, хоть по пятьсот рублей, на помощь детям с ментальными нарушениями в «Звездном дожде» знают не понаслышке. Гостей вечера ждал фуршет, развлекательная программа, а после в зале — презентация новых проектов.

Для отделения ранней помощи потребовались деньги на покупку новых музыкальных игрушек. В отделении занимаются дети с аутизмом от полутора лет. Из-за специфики диагностики аутизма, существующие способы ранней помощи не подходят для этих детей. «Звездный дождь» был первой организацией в Уральском округе, которая в 2020 году начала оказывать раннюю помощь детям с аутизмом.

«Научить таких маленьких детей основам коммуникации комфортнее с помощью игр. У нас есть в отделении оборудование, музыкальные игрушки. Но их надо обновлять, менять, чтобы сохранить интерес у ребенка, увлечь его, заинтересовать. Для этого нам потребуется 50 тысяч рублей», — рассказывает куратор программы ранней помощи Мария Грекова.

Гостям педагоги представили проект «Диалоги с музыкой» — на экране подопечные «дождя» исполняли песни, которые зрители в зале должны были угадать.

Второй проект «Выращивание микрозелени». Казалось бы, — где микрозелень, и где развитие детей. Но в новом ресурсно-методическом центре, что открылся в начале феврале на улице Горького, так не думают. Руководитель проекта Павел Лихобабенко рассказал, что побудило кураторов центра взяться за семена и почвогрунт.

«В помещении нового центра будет работать программа подготовки к школе для детей с аутизмом, театральный, музыкальный и спортивный кружки. Родители детей смогут посещать обучающие семинары, а специалисты других учреждений — повышать свои компетенции. Этот центр должен стать точкой притяжения семей. Но есть одна проблема. Ежемесячные коммунальные платежи этого центра составляют 100 тысяч рублей в месяц. „Звездный дождь“ придумал элегантный способ решить ее. Мы выращиваем микрозелень, распространяем ее по магазинам и нашим предприятиям — партнерам, а полученные доходы направляем на покрытие счетов. Теперь нам нужны деньги на покупку стеллажей для микрозелени», — пояснил Павел Лихобабенко.

И, наконец, третий проект, который эмоционально больше всего захватил внимание публики — «Путешествия со смыслом». Ребята постарше мечтают в этом году отправиться вместе с педагогами в Новосибирск. Они посетят городские достопримечательности, познакомятся с культурой города и наберутся важных социальных и самостоятельных навыков во время поездки. Многие из подопечных центра никогда не ездили на поезде, не выезжали за пределы области, города. Они никогда не уезжали от своих родителей. Такая поездка наполнит ребят новыми эмоциями, знаниями и подарит массу возможностей для расширения кругозора и своих способностей.

После презентаций проекта организаторы провели аукцион он попечителей и партнеров. В итоге гости собрали почти четверть миллиона рублей. Но помощь детям и их проектам не ограничивается одним вечером, помочь ребятам можно в любое время.