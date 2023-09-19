Челябинцы собрали почти 400 тыс. рублей на проведение «Игр храбрых»

Мероприятие соберет детей, победивших разные формы рака

В Челябинске прошел благотворительный футбольный турнир в поддержку онкобольных детей. Его участники собрали 395 612 рублей, сообщает организатор турнира «Искорка фонд».

Футбольный турнир собрал челябинцев на стадионе «Лидер». В состязаниях приняли участие 15 мужских команд, представляющих разные организации Челябинской области, и семь женских сборных. Соревнования поддержали городской спорткомитет, детский омбудсмен области и женская футбольная команда «ФИФА74».

«Уже пятый год мы встречаем осень благотворительным турниром по футболу. Таким образом мы помогаем решать серьезные задачи в борьбе с детским раком», — говорит директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Все собранные во время турнира средства будут направлены на проведение спортивного мероприятия «Игры храбрых». Оно пройдет 23 сентября и соберет детей, победивших разные формы рака, а также их близких.