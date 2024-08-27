Челябинцы собрали миллион рублей для лечения девочки с саркомой в Израиле

13-летняя Катя Каширина уже проходит первый курс химиотерапии

Семья из Челябинска собирает деньги на лечение дочки-подростка в Израиле. Девочке диагностировали онкологию. В России школьница может получать медицинскую помощь бесплатно, но родители все же решили отправиться за границу. Почему они сделали такой выбор и в какую сумму оценили спасение девочки израильские врачи, читайте в материале ИА «Первое областное».

На непонятную боль в ноге 13-летняя Катя Каширина стала жаловаться в июне. К врачу Катя попала, когда отправилась за справкой в лагерь. Педиатр успокоила: отдохнешь за городом — и тогда приходи, дам направление на рентген.

«Ни о каком серьезном диагнозе мы тогда не думали. На ноге не было ни шишек, ни синяков — просто странная боль. Катя бегала, кушала и гуляла, как здоровые дети. А когда вернулась из лагеря, мы пошли на рентген», — рассказывает мама девочки Татьяна Барашкова.

Снимок доктору не понравился. Девочку тут же отправил на КТ, МРТ. Обследование показало, что у ребенка рак кости — саркома и, предположительно, метастазы в легких. Результаты обследований Татьяна отправила в московский Центр детской гематологии и онкологии имени Димы Рогачева и в клинику Израиля.

Между тем Катю направили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Здесь девочке провели операцию по забору раковых клеток на биопсию. Результат обещали озвучить через 15 рабочих дней, то есть фактически через три недели.

«И тут я очень испугалась! Испугалась, что мы не успеем спасти ребенка, ведь, когда выявляются метастазы, выживаемость пациентов снижается до 30%. А тут как раз позвонили врачи из Израиля. И они сказали, что времени у нас нет — следует как можно быстрее начинать лечение», — рассказывает Татьяна.

Родители девочки обзвонили знакомых и заняли крупную сумму денег. 10 августа мама и девочка прилетели в Израиль и показались местному доктору, а спустя несколько дней Кате начали проводить курс химиотерапии.

Медики пояснили, что лечение будет разбито на три этапа. Сначала Катя пройдет курс химиотерапии, потом ей сделают операцию по удалению пораженных участков кости (возможно, также придется ставить эндопротез) и проведут еще один курс химиотерапии. Это может занять от 29 до 40 недель и будет стоить более 17 млн рублей. Сейчас родители открыли сбор средств на лечение Кати в специальной группе «ВКонтакте».

«Мой муж работал, а я работаю в главном управлении МВД области. Нас активно поддерживают коллеги. С их помощью и после первых публикаций в СМИ удалось собрать около 1 миллиона рублей. Этого недостаточно», — рассказывает Татьяна.

Семья обратилась за помощью в несколько благотворительных фондов, но почти все они отказали, так как девочка не лечилась в России и из-за санкций сегодня не получается переводить деньги в зарубежные клиники.

Благотворительный фонд из Израиля привез Татьяне и Кате (а они живут рядом с клиникой на квартире) еду, помочь деньгами и здесь отказались.

Семья пытается продать квартиру в Челябинске, но эти деньги (примерно 3,5 млн рублей) родители твердо решили вернуть знакомым, которые поддержали их в первые дни.

«Я не знаю, на сколько нам хватит денег: здесь все очень дорого — и лечение, и еда. Лекарства также приходится покупать в аптеке. На днях нам выписали укол, поднимающий лейкоциты. Он стоит около 2000 шекелей, то есть примерно 44 тысячи рублей. Также пришлось купить противорвотную капельницу и таблетки — это еще 1300 шекелей. И все-таки операцию мы надеемся сделать в Израиле, так как здесь работает один из лучших в мире онкоортопедов», — замечает Татьяна.

Между тем семью также готовы принять на лечение в родном городе. Здесь медицинская помощь для Кати будет бесплатной.

«Во всем мире сегодня применяются единые протоколы лечения рака. Но без анализа, результаты которого ждали наши врачи, начинать лечение было бы неразумно», — пояснили в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы.

Если семья вернется в Россию, химиотерапию Катя пройдет в Челябинске, а на эндопротезирование ее готовы направить в московский Центр детской гематологии и онкологии имени Димы Рогачева.

Но семья пока не готова вернуться: родители полагают, что лечение за границей будет более щадящим и эффективным. Также родители не уверены, что все-таки попадут в московскую клинику имени Димы Рогачева.