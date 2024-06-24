Челябинцы собирают землянику в городском бору

Любители тихой охоты делятся снимками своих трофеев

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Лето на Южном Урале — неизменная пора сбора ягод и грибов. И пока кто-то оплакивает побитый вчера градом будущий урожай, другие — хвастаются снимками своих лесных трофеев. Челябинка показала, как собрала землянику в городском бору.

В закрытых сообществах «ВКонтакте», где собираются любители тихой охоты, начался ажиотаж. На смену обсуждениям майских сморчков пришли посты и комментарии с маслятами, обабками даже белыми грибами. Локациями везунчики, которым удалось уже собрать первые грибы, не спешат делиться. Известно лишь, что собирать их начали возле Увильдов, в Кыштыме и под Магнитогорском.

Землянику уже начали продавать в Аргаяшском районе. А один из подписчиков показал, как собирают ягоду в челябинском городском бору за памятником Курчатову.