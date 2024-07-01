Челябинцы собирают грибы и ягоды в лужах

После недавних ливней жители области устремились в леса



После проливных дождей, которые были в минувшие выходные, в лесах Челябинской области стало еще больше грибов. Грибники сразу отправились в лес, чтоб насобирать богатый урожай.



В социальных сетях масса сообщений и фото с находками.



«Сосновский район, с. Больше Харлуши. Неожиданно собрала немного грибочков, земляника там только начинает спеть местами) гуляли часа два, наверно, дождик моросил», — пишет Галина Кудряшева в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».





«Кыштымские и татышские леса, в лесу прям текут ручьи и грибы растут прям в лужах. Лисички тверденькие растут полянками», — пишет Ирина Трофимова.





«Катав-Ивановский район. Сбегали на полчасика на разведку. Разведка удалась», — пишет Алена Микляева.





В Аргаяшском районе удалось найти большой белый гриб.



Фото: Вадим Имангулов.



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