Челябинцы собирают деньги на молочные смеси для матерей с ВИЧ

Женщинам с таким диагнозом нельзя кормить грудью

Независимый центр «Есть мнение» несколько лет помогает областному «СПИД-центру» покупать молочные смеси для кормящих женщин с диагнозом ВИЧ. Общественники призывают южноуральцев поддержать эту добрую акцию.

«В связи с недавними событиями благотворители перестали оказывать помощь нашим проектам. А смеси очень подорожали, и многие женщины уже не могут их покупать постоянно. Мы очень просим помочь кормящим мамам. Даже 100 рублей внесут вклад в общее дело»,

— рассказали ИА «Первое областное» в общественной организации.