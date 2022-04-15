«В связи с недавними событиями благотворители перестали оказывать помощь нашим проектам. А смеси очень подорожали, и многие женщины уже не могут их покупать постоянно. Мы очень просим помочь кормящим мамам. Даже 100 рублей внесут вклад в общее дело»,— рассказали ИА «Первое областное» в общественной организации.
Напомним, женщинам с ВИЧ нельзя кормить своих детей грудью, так как есть риск заражения малышей. Поэтому молочные смеси им раздают в областном центре СПИДа. Часть продукции закупают на деньги бюджета, другую часть приносят благотворители. Каждый год центр «Есть мнение» приобретал более 600 коробок сухой молочной смеси для женщин с ВИЧ.
Ссылка на сбор размещена на официальном сайте центра «Есть мнение».
Между тем в Челябинске 15 апреля пройдет благотворительная ярмарка, сбор от которой направят на покупку бионического протеза руки для школьника из села Хомутинино. Мальчик мечтает стать первым в мире хирургом с киберрукой.