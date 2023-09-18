Челябинцы смогут возвращать деньги за бесплатные кружки и секции

Рассказываем, как идет учет средств социальных сертификатов

В Челябинской области детям 5—17 лет начали выдавать социальные сертификаты для оплаты кружков и секций. На каждом сертификате, как на Пушкинской карте, лежит определенная сумма в рублях. И хотя обналичить ее нельзя, родители ведут учет этих денег, ведь остатки от первого кружка можно направить на оплату второго и даже третьего. Мы узнали, будут ли семьям возвращать деньги за пропущенные занятия по социальному сертификату.

Сын челябинки Эльвиры Буниной занимается баскетболом. В прошлом году секция была бесплатной, а в этом работает только по социальному сертификату.

«Я собиралась направить сертификат на оплату курсов английского языка. Но теперь мне придется платить им в спортивной секции. Радует только то, что денег на сертификате чуть больше, чем стоит программа по баскетболу. Этот остаток и пойдет на английский», — говорит Эльвира.

На днях ребенок Эльвиры неудачно упал, сломал руку. Про спорт придется забыть на месяц. Женщине интересно: будет ли в этом случае, как в платной секции, перерасчет? Вернет ли секция деньги сертификата за пропущенные занятия? Куда потратить их, мама мальчика уже знает.

«Если ребенок записался на программу, средства за первый месяц обучения на программе уже зарезервированы. Далее, если он выбыл в середине месяца или ушел на больничный в текущем месяце, деньги будут списаны. А вот на следующий месяц списания не будет, если он отсутствовал по уважительной причине весь месяц», — пояснил ИА «Первое областное» директор Регионального модельного центра ГБУДО «ОЦДОД» Александр Бычков.

Какая причина считается уважительной, решает администрация кружка или секции. Но в любом случае перед пропуском даже одного занятия преподавателя лучше предупредить.

За списанием средств и остатком денег на сертификате можно следить онлайн. Например, если войти в «Сетевой город» и открыть личный кабинет родителя (кликнуть мышкой по фамилии родителя), в самом низу страницы появится таблица с номером сертификата. Здесь же можно увидеть, куда направлен сертификат, какая сумма списана за занятия и каков остаток.

Пока система поддержки сертификатов работает в пилотном режиме, у родителей возникает ряд технических трудностей. Иногда не получается оформить сертификат или направить его сразу на две обучающие программы. Александр Бычков призывает относиться к этому с пониманием и дает такие советы.

«Существует два способа получить сертификат: „Госуслуги“ и „Сетевой город“. Технические сложности в получении могут быть, также бывают и случаи, когда в одной и в другой системе разные данные на ребенка (описка или ошибка). Поэтому лучше получать сертификат в „Сетевом городе“. Это региональная система, и решить вопросы с ней получится оперативнее», — говорит Александр Бычков.

Если не получается направить сертификат на две программы, можно обратиться в образовательную организацию, и технически этот вопрос помогут решить или зачислят ребенка в ручном режиме.

По данным Минобрнауки Челябинской области, лишь 76% детей Южного Урала ходят в кружки. Система сертификатов должна расширить круг ребят, посещающих кружки и секции.



Какова стоимость социального сертификата в городах и районах Челябинской области, можно ли им оплачивать образование сестер и братьев и почему деньги нужно освоить до конца 2023 года, читайте в отдельном материале.



По каким правилам кружок или секция обязаны возвращать деньги, если ребенок занимается там на платной основе, ранее рассказал эксперт Роспотребнадзора.

Полный список кружков и секций, где можно заниматься по социальному сертификату, доступен на специальном ресурсе, — это Навигатор дополнительного образования Челябинской области.