Челябинцы смогут узнать о защите от финансовых мошенников на бесплатном вебинаре

На ликбез пригласила Уполномоченный по правам человека в регионе

Самому обучиться финансовой грамотности довольно тяжело, а современный мир требует хотя бы базовых знаний от каждого. К примеру, в начале декабря челябинка в попытке «обезопасить счет» перевела мошеннику более миллиона рублей. Такими заголовками часто пестрит новостная лента. Чтобы узнать о новых мошеннических схемах, кредитных каникулах и способах защиты своих прав, можно посетить вебинар по финансовой грамотности.

Вебинар пройдет 15 декабря с 13:00 до 14:30 в Челябинской областной научной библиотеке. Присоединиться к мероприятию можно будет удаленно: библиотеки региона проведут онлайн-трансляцию для всех желающих.

Мероприятие проводит общественная организация «Правосознание» совместно с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко. Добавим, что юристы «Правосознания» бесплатно помогают землякам и разъясняют законы.