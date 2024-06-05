Челябинцы смогут увидеть звездопад в конце июня

Наблюдать метеоры лучше всего за городом

27 июня в небе над Челябинской областью пронесется удивительное явление — метеорный поток Июньские Боотиды, похожий на падение десятков звезд. Когда наблюдать за явлением и нужно ли доставать бинокли, рассказали в Московском планетарии.

Июньские Боотиды — метеорный поток, наблюдаемый каждый год в период с 22 июня по 2 июля. Земля в этот период проходит сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке, мелкие частицы которой сгорают в атмосфере нашей планеты и дарят наблюдателям космическое шоу.

Специалисты сервиса наблюдения за звездами Starwalk отмечают, что пик максимальной активности потока придется на 27 июня. Наблюдать метеоры лучше всего в трехчасовой промежуток между закатом Солнца и восходом Луны. Для максимального эффекта советуем отправиться за город.