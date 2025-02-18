Челябинцы смогут увидеть великий парад планет 28 февраля

На небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс

Жители Челябинска и области увидят редкое астрономическое явление — на небе соберутся сразу семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Планеты выстроятся 28 февраля, невооруженным глазом можно будет легко увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер и Марс. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются бинокль или телескоп, а самой непростой целью наблюдения станет Сатурн, передают специалисты портала Star Walk.

Напомним, парад планет — это разговорное определение, означающее, что несколько планет видны на небе одновременно. Они выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца, но не находятся на одной линии буквально.

К слову, это планетарное выравнивание совпадает с новолунием.