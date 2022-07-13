Челябинцы смогут увидеть суперлуние в ночь на 14 июля

Разбираемся, что это за явление, вместе со специалистами

Сегодня вечером, 13 июля, жители Челябинской области смогут наблюдать суперлуние. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, суперлунием называют явление, когда совпадает полнолуние и перигей — момент наибольшего сближения Луны и Земли.

«Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но близкие совпадения — менее девяти часов — бывают довольно редко. Перигей произойдет 13 июля в 12:09 по московскому времени. Луна подойдет к Земле на 357 263 км и окажется на минимальном расстоянии от Земли в 2022 году. Видимый диаметр Луны — 33 минуты 27 секунд»,— рассказали в планетарии.

Полнолуние произойдет сегодня в 21:38 по московскому времени, и около полуночи полная луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. До восхода солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца.

Астроном, основатель сообщества Astro Che Антон Емельянов рассказал журналисту ИА «Первое областное» о том, что вообще Луна находится на разном расстоянии от нашей планеты, поэтому мы видим ее как большой, так и маленькой. Сегодня, в суперлуние, Луна будет максимально большой.

«Для того чтобы увидеть это явление, телескоп не понадобится. Суперлуну можно будет наблюдать даже с балкона. И что особенно круто — сегодня будет ясная погода и полнолуние. Если бы луна была в другой фазе, все это выглядело бы по-другому»,— рассказал Антон Емельянов.

Если же хочется насладиться зрелищем в полной мере, астроном советует смотреть на суперлуну через бинокль.