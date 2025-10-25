Челябинцы смогут увидеть суперлуние 5 ноября

Полная луна окажется на минимальном расстоянии от Земли

В среду, 5 ноября, жители Челябинска и области увидят осеннее суперлуние. Луна в полной фазе окажется на минимальном расстоянии от Земли, сообщила астроном Людмила Кошман изданию ТАСС.

В 18:20 по челябинскому времени наступит фаза полнолуния, а 6 ноября в 03:30 луна окажется на минимальном расстоянии от Земли — около 356,8 тысячи километра. Но уже вечером 5 ноября ее диск будет примерно на 13% больше, чем обычно.

Людмила Кошман отметила, что ранее осенним суперлунием считалось полнолуние 7 октября. Но тогда луна просто была чуть больше, чем обычно. Настоящим и единственным суперлунием будет полнолуние 5 ноября. А еще непривычно большую луну можно будет увидеть 4 декабря.

Напомним, в начале сентября южноуральцы наблюдали «кровавую» луну.