Челябинцы смогут увидеть солнечный парад планет в январе

В следующий раз такое явление произойдет в 2038 году

Жители Челябинской области в январе станут свидетелями редкого астрономического события — «солнечного» парада планет. Впервые с 2019 года на минимальном угловом расстоянии от Солнца одновременно сойдутся три планеты: Венера, Марс и Меркурий. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Первыми на подходе к светилу уже находятся Венера и Марс. В январе к ним присоединится Меркурий. Пик сближения ожидается 22 января, когда все три планеты вместе с Солнцем выстроятся на небосводе почти в ровную ромбовидную конфигурацию.

После 22 января уникальное построение начнет быстро распадаться. Первым, еще до конца января, отдалится Меркурий, затем в течение февраля «разойдутся» Венера и Марс.

Специалисты подчеркивают, что такое тесное одновременное сближение всех трех планет с Солнцем — явление исключительное. Следующее схождение Венеры, Марса и Меркурия вблизи Солнца в пределах 10 градусов произойдет только в сентябре 2038 года.