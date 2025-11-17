Челябинцы смогут увидеть самый зрелищный звездопад осени в ночь на 18 ноября

Наступает пик метеорного потока Леониды

Поздно вечером 17 ноября и ночью 18-го ожидается пик метеорного потока Леониды — одного из самых красивых звездопадов осени. В небе будут пролетать до 15 метеоров в час, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Пик активности потока ожидается сегодня в 23:00 по челябинскому времени. При этом наилучшую видимость прогнозируют после полуночи вплоть до рассвета. Астрономы отмечают, что в этом году условия наблюдений будут благоприятными: луна в фазе, близкой к новолунию, наблюдениям не помешает. Кроме того, в Челябинской области поздно вечером ожидается небольшая облачность.

Наблюдать звездопад лучше всего за городом — подальше от огней. Ученые советуют уехать за 30—50 километров от города.

Напомним, родительским телом яркого метеорного потока является комета 55Р/Темпеля — Туттля. Вращаясь вокруг солнца, она оставляет за собой шлейф из камней и мелких частиц пыли. Ежегодно в середине ноября наша планета пересекает этот шлейф, и частички кометы, врываясь в атмосферу Земли на высокой скорости, сгорают, оставляя яркие вспышки. А еще Леониды оставляют длинные светящиеся следы — это отличает поток Леониды от других звездопадов.