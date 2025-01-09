Челябинцы смогут увидеть парад шести планет в конце января

На небе выстроятся Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн

После захода солнца 21 января челябинцы смогут наблюдать зрелищное астрономическое явление — парад планет. На небе можно будет увидеть Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Как рассказали специалисты портала Star Walk, четыре из них — невооруженным глазом.

Выравнивание планет — это явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Они не будут на одной линии буквально.

Челябинцы смогут увидеть без специальных приборов Марс, Юпитер, Венеру и Сатурн. Красноватый Марс будет находиться на восточном небосклоне, в созвездии Близнецов. Юпитер немного выше, в созвездии Тельца. Ближе к западному небосклону — Сатурн и Венера (недалеко друг от друга в созвездии Водолея). Чтобы увидеть Уран и Нептун, понадобится мощный бинокль.

К слову, если вы пропустите это явление, то 28 февраля на небе будет еще один парад, на этот раз из семи планет (к уже названным добавится Меркурий).