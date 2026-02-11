Челябинцы смогут увидеть парад шести планет 28 февраля

Только Меркурий будет заметен лишь в бинокль, а Нептун — в хороший телескоп

Редкое астрономическое явление — малый парад планет — смогут наблюдать жители Челябинска и области в конце февраля. На вечернем небе 28-го числа соберутся Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, сообщают в Московском планетарии.

При этом Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся достаточно близко друг к другу и образуют малый парад планет. При ясной погоде после заката можно будет увидеть Венеру и Сатурн. Меркурий будет заметен только в бинокль, а Нептун — в хороший телескоп.

Также вместе с парадом планет будет сиять и Луна — недалеко от Юпитера.