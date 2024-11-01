Челябинцы смогут увидеть метеоритный поток в середине ноября

На небе появятся зелено-голубые хвосты от космических тел

Метеориты потока Леониды, названного в честь созвездия Льва, будут двигаться по небу с огромной скоростью и оставлять за собой хвосты зелено-голубого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Этот звездопад является одним из самых красивых астрономических явлений. От других его отличает большая интенсивность и яркость звезд, которая будет заметна без телескопа.

Поток Леониды случается каждый ноябрь. В этом году он будет активен с 6‑го по 30‑е число. Его пик ожидается 16—17 ноября, в эти дни можно будет увидеть до 20 метеоритов в час.