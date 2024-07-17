Челябинцы смогут учиться в ЧелГУ и Китае одновременно

Вуз открывает новую магистерскую программу

Выпускники факультета Евразии и Востока ЧелГУ, которые поступают на новую магистерскую программу «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации (китайский язык)», получат при выпуске дипломы двух вузов — ЧелГУ и Шэньянского педагогического университета.

«Программа двойного диплома — это исключительная возможность освоить две магистерские программы за три года вместо нормативных пяти лет. Первые два года студенты будут учиться в Челябинске, а третий год — в Китае», — рассказали в пресс-службе челябинского вуза.

При успешном освоении программы выпускники получат диплом магистра по направлению «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации (китайский язык)» и диплом магистра по направлению «Лингвистика. Зарубежные языки и литература. Переводоведение».

Факультет Евразии и Востока ЧелГУ предлагает студентам пять бюджетных мест. Обучение и проживание в Китае платное: общая сумма составит 20 000 юаней (это около 240 тысяч рублей).