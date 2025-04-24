Челябинцы смогут сыграть свадьбу в библиотеке

В июле молодоженов примет Пушкинка

На регистрацию брака 25 июля челябинцы подали уже 424 заявления. Места в ЗАГСах закончились, но, чтобы как можно больше пар смогли пожениться, в Челябинске проведут необычную акцию — расписывать будут в Пушкинском зале Центральной библиотеки имени Пушкина на Коммуны, 69.

«Если любовь требует простора, то мы дарим ей целую вселенную и открываем запись на регистрацию брака на дополнительной площадке в самом сердце города, месте, где каждая книга шепчет о вечных чувствах», — поделились в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.

Заявления на брак будут принимать только один день, 25 апреля, с 17 до 19 часов. Во время «Библионочи» в Пушкинском зале будет дежурить работник, который соберет несколько заявок от пар.