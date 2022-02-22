Челябинцы смогут стерилизовать своих домашних животных по акции

ИА «Первое областное» узнало, насколько востребованы в городе такие услуги

Ежегодно последний вторник февраля — Всемирный день стерилизации домашних животных. Многие ветеринарные клиники по этой причине организуют льготные операции. О том, пользуется ли тенденция популярностью в Челябинске, ИА «Первое областное» рассказали представитель волонтерского движения и управляющая одной из местных клиник.

В названии дня стерилизации акцент делается на домашних животных. Дело в том, что некоторые хозяева пренебрегают операцией из-за довольно высокой цены — стоимость стерилизации может доходить до девяти тысяч рублей, в зависимости от выбранной клиники, вида, пола и веса животного. Льготные условия делают операцию доступной практически для всех.

Однако возможностью также нередко пользуются зоозащитники. Волонтеры стремятся уменьшить число бездомных животных, а самый верный способ добиться цели — не дать им размножаться. При этом все работы, как правило, проводятся на собственные средства неравнодушных людей.

«Много раз стерилизовала бездомных собак и кошек по акции. Затем обязательно вакцинировала, чипировала и пристраивала с личными ветеринарными паспортами. Льготные акции значительно снижают финансовую нагрузку на волонтеров»,— рассказала волонтер Юлия Митюгова.

Юлия занимается помощью бездомным и домашним животным региона. Сейчас под ее кураторством находится несколько собак и кошек. У девушки есть планы по стерилизации некоторых подопечных.

В Челябинске много клиник предоставляет возможность провести операции по сниженной цене. Одна из таких — клиника «Зоомакс», которая продлила акцию на два дня: 22 и 23 февраля. С ее управляющей, Яной Филяниной, удалось пообщаться корреспонденту ИА «Первое областное».

Оказалось, что спрос на льготные услуги довольно высокий — за два дня через кабинеты клиники может пройти в среднем 40 животных, многие из которых были найдены на улице. Снижение стоимости некоторых операций происходит в два-три раза, поскольку клиент платит лишь за расходники и работу анестезиолога.

«В эти два дня мы кошечек стерилизуем за 1 тысячу рублей, котиков — за 550 рублей. Собачки до 10 килограмм — 2,1 тысяч рублей, а те, что весят 10-20 килограмм — 2,6 тысяч. К примеру, в обычные дни операция кошке будет стоить около 3 тысяч», — поделилась Яна Филянина.

Стерилизация животного не только избавляет от нежелаемого потомства, но и продлевает питомцу жизнь: у самцов снижается риск почечной недостаточности, рака предстательной железы, болезни простаты, а у самок — устраняется вероятность появления опухолей матки и яичников, снижается риск развития рака молочной железы.