1 октября челябинцы смогут проверить работу сердца в библиотеке

Бесплатное обследование предлагают волонтеры-медики

В пятницу, 1 октября, в Челябинске пройдет федеральная акция «Оберегая сердца». Участники мероприятия смогут измерить артериальное давление, рост, вес и вычислить индекс массы тела. Все желающие смогут сделать ЭКГ с помощью портативного кардиографа, сообщает областной центр медпрофилактики.

Акция приурочена ко Всемирному дню сердца, ее организаторы — волонтеры-медики. Добровольцы хотят в рамках мероприятия рассказать южноуральцам о заболеваниях сердца и факторах риска, возникающих при отсутствии должного лечения. Цель — убедить жителей региона регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию.

Мероприятие состоится в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 60) 1 октября. Начало акции в 16:30. Чтобы принять участие, нужно предварительно записаться по телефону +7 (351) 729-22-29.

Кроме того, отдельные акции, организованные в рамках Всемирного дня сердца, пройдут в городах и районах Челябинской области. Это онлайн-лекции, викторины и семинары, тематические вечера о влиянии веса и курения на сердце и сосуды.