Челябинцы смогут смотреть аниме китайского видеохостинга в VK Видео

Первые показы на платформе состоятся в марте

Челябинцы смогут смотреть аниме из каталога китайского видеохостинга BiliBili на платформе VK Видео. Зрители получат доступ к 119 страницам и 2000 единицам аниме-контента, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

Сообщается, что новые серии будут выходить в «ВК» одновременно с мировыми релизами, а все материалы будут доступны на платформе в течение четырех лет.

Первые премьеры, включая «B. King», «Action Monster Big Movie», «Losing Money to Be a Tycoon» и «The All-devouring Whale: Homecoming», ожидаются до конца марта. Все аниме будут представлены с профессиональным дубляжом.

«Мы развиваем направление азиатского контента, так как видим постоянно растущий интерес аудитории разных возрастов. Китай становится глобальным хабом аниме, и мы предлагаем пользователям востребованные тайтлы одновременно с мировой премьерой», — сказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK, Николай Дуксин.