Челябинцы смогут сделать на Кировке флюорографию и сдать тест на ВИЧ

Врачи примут всех желающих в передвижном комплексе и угостят кашей с чаем

На пешеходной Кировке в Челябинске в субботу, 26 марта, все желающие смогут сделать флюорографию и сдать экспресс-тест на ВИЧ. Прием врачи противотуберкулезного диспансера проведут в передвижном кабинете рядом с «Нулевой верстой». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

«Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Воспользоваться услугой смогут все желающие, имеющие при себе паспорт. В рамках мероприятия можно будет также пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и получить ответ в течение 15 минут. Участники мероприятия также смогут угоститься кашей, ромашковым чаем и принять участие в конкурсах. Начало — в 11:00»,— рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В программе профилактической акции — развлекательная программа от специалистов и волонтеров центра профилактического сопровождения «Компас». Челябинцы смогут проверить свои знания в вопросе о профилактике туберкулеза и здорового образа жизни, испытают свою смекалку, участвуя различных интерактивных играх и викторинах.

Для любителей рукоделия пройдет мастер-класс по созданию броши-ромашки и топпера. Самых активных и позитивных ждет зарядка «Взбодрись!», которую проведут в 12:00 и 14:00.