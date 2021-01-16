Челябинцы смогут сдать тест на COVID-19 в городской больнице

Рассказываем, когда и где будут проводить исследования

В воскресенье, 17 января, в челябинской городской больнице № 1 все желающие смогут сдать тест на коронавирус. О том, что покажет мазок и что необходимо взять с собой, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Исследование проводится с целью выявления бессимптомного носительства. Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней в поликлиниках по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС»,— рассказали в мэрии.

Пройти тестирование можно будет по адресу: улица Воровского, 16, кабинет 103 с 9:00 до 14:00.

Всех желающих сдать тест просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, приходить с признаками болезни не стоит: лучше всего остаться дома и вызвать врача.

Напомним, в эти выходные в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области тоже можно сдать тест на коронавирус. Список мест доступен здесь.