Челябинцы смогут прочитать газеты времен Великой Отечественной войны

Публичка открыла доступ к архивам «Правды», «Известий», «Литературной газеты» и «Огонька»

Челябинцы смогут прочитать военную прессу, не выходя из дома. Номера нескольких газет за 1941-1945 годы появились в открытом доступе для читателей Публички.

Как рассказали в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, для чтения доступны номера «Правды», «Известий», «Литературной газеты», журнала «Огонек», а также партизанской прессы, выпущенной в Беларуси в период немецкой оккупации и в первые месяцы после освобождения.

Архивы будут доступны до 30 июня на портале российского агрегатора периодических изданий ИВИС. Чтобы получить доступ к газетам, нужно обратиться в отдел электронных ресурсов ЧОУНБ по телефону или в соцсетях.