Челябинск возобновляет практику вакцинации горожан за стенами поликлиник. Уже в эту субботу, 31 августа, жители города смогут сделать прививку в ТРК и на Кировке, сообщает пресс-служба Минзрава Челябинской области.
«Прививка от гриппа эффективнее всего защищает от осложнений ОРВИ. А привиться важно до начала сезонного роста заболеваемости», — отмечают в Минздраве.
Выездные бригады медиков будут дежурить по следующим адресам:
ТРК «Алмаз»
10:00 — 16:00
Магазин «Леруа Мерлен»
09:00 — 11:00
ТК «Кольцо»
10:00 — 13:00
Кировка
10:00 — 13:00
ТРК «Куба»
10:00 — 14:00
ТРК «Горки»
11:00 — 15:00
В рабочие дни поставить прививку от гриппа жители области могут в своей поликлинике. Также медики рекомендуют привиться от пневмококка — эта прививка защищает от пневмонии.