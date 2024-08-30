Челябинцы смогут привиться от гриппа в ТРК и на Кировке

Выездная вакцинация пройдет в субботу

Челябинск возобновляет практику вакцинации горожан за стенами поликлиник. Уже в эту субботу, 31 августа, жители города смогут сделать прививку в ТРК и на Кировке, сообщает пресс-служба Минзрава Челябинской области.

«Прививка от гриппа эффективнее всего защищает от осложнений ОРВИ. А привиться важно до начала сезонного роста заболеваемости», — отмечают в Минздраве.

Выездные бригады медиков будут дежурить по следующим адресам:

ТРК «Алмаз»

10:00 — 16:00

Магазин «Леруа Мерлен»

09:00 — 11:00

ТК «Кольцо»

10:00 — 13:00

Кировка

10:00 — 13:00

ТРК «Куба»

10:00 — 14:00

ТРК «Горки»

11:00 — 15:00

В рабочие дни поставить прививку от гриппа жители области могут в своей поликлинике. Также медики рекомендуют привиться от пневмококка — эта прививка защищает от пневмонии.