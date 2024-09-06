Челябинцы смогут привиться от гриппа на избирательном участке

В городе будут работать более десяти выездных бригад медиков

По старой традиции на избирательных участках Челябинска можно привиться от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Прививка защищает от тяжелых осложнений и летального исхода. Она особенно нужна людям с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, легочными патологиями», — говорит заведующая отделением профилактики ГКБ № 9 Нонна Попова.

В Челябинске выездные бригады медиков будут работать по следующим адресам:

7 сентября

ДК «Импульс» (9:00—14:00)

ДК «Ровесник» (9:00—14:00)

КЦ «Импульс» (9:00—14:00)

ДК «Сокол» (9:00—14:00)

Избирательный участок № 2000 (10:00—15:00)

Школа № 130 (8:00—13:00)

Гимназия № 76 (8:00—13:00)

Школа № 153 (9:00—14:00)

8 сентября

Гимназия № 26 (8:00—16:00)

Образовательный центр № 5 (8:00—16:00)

Школа № 130 (8:00—13:00)

Гимназия № 76 (8:00—13:00)

Привиться на избирательном участке смогут жители Аргаяшского, Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Кизильского, Красноармейского, Пластовского, Саткинского, Еткульского, Сосновского, Увельского, Уйского районов, а также Чебаркуля, Кыштыма, Карабаша, Верхнего Уфалея, Златоуста, Южноуральска, Копейска и Миасса.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.