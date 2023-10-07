Челябинцы смогут поставить прививку от гриппа в ТРК «Горки»

Выездная бригада медиков будет дежурить здесь в субботу, 7 октября

В Челябинской области снова ставят профилактические прививки на территории торговых центров. В субботу, 7 октября, в челябинском ТРК «Горки» пройдет массовая вакцинация от гриппа, сообщает Минздрав Челябинской области.

Грипп — болезнь коварная, иногда она дает серьезные осложнения в виде бронхита, воспаления легких и даже поражения сердечных мышц. Защитить от подобных последствий может только прививка.

«С конца августа на Южном Урале идет вакцинация против гриппа. Только в нашей поликлинике уже привито более шести тысяч человек. Людям, которые еще не успели вакцинироваться, рекомендуем сделать это в ближайшее время. Ну а мы, как всегда, делаем помощь максимально доступной и ждем всех в торговом центре», — говорит главный врач челябинской городской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев.

Сделать прививку в ТРК «Горки» смогут все взрослые, кто не болеет и не забудет захватить с собой паспорт и полис.

Вакцинация пройдет с 11:00 до 15:00.

Ранее челябинский врач назвал разумный срок отсрочки вакцинации после ОРВИ. Прививку от гриппа не следует ставить сразу после болезни.