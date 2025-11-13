Челябинцы смогут попробовать пельмени с дичью, пепперони и черемшой

В городе стартовал тематический гастрофестиваль

Челябинская область присоединилась к фестивалю «Пельменный гид». До 30 ноября в ресторанах Челябинска и Златоуста будут подавать вареники, гедза, равиоли и классические пельмени с необычной начинкой. Списком гастролокаций поделились организаторы фестиваля.

Так, в «Родне» подают пельмени из дичи с соусом из шиповника и кремом из жареного лука, равиоли с тыквой и соусом с икрой и гребешками, вареники с картофелем в перечном соусе и техасским брискетом, а также вонтоны (китайские пельмешки) с цыпленком, грибами муэр и сычуаньским соусом.

В «Усадьбе Рябининых» подготовили следующее меню: пельмени с рибаем, перечным соусом и кремом из боровиков, подкопченные пельмени с судаком, черемшой и заварным яичным соусом, пельмени с щукой и угольными сливками. Будут и два вида вареников: ленивые — с грибами в соусе из сморчков, а также с тыквой, кардамоном и цитрусовой сметаной.

В «ФортеПьяно» можно попробовать пельмени уральские с грибной сметаной, пельмени макнчиз и ленивые вареники с вишней и кремом пломбир.

«Азиатский квартал» подготовил три вида гедза — японского варианта блюда из тонкого теста. Можно будет выбрать с креветками, курицей или свининой.

В ресторане «Макаронники» разработали разные виды равиоли: с креветками и цветной капустой в пряном сливочном соусе, с салями пепперони и вялеными томатами под соусом из горгонзолы, с шампиньонами и вешенками в сметанно-чесночном соусе.

В Plan B подают паровые пельмешки с курицей и свининой, пельмени с треской с кремом из квашеной капусты и щучьей икрой и ленивые вареники с кокосовым соусом и манго.

В PROSTOBAR сделали вариации пельменей разных народов: манты с аджикой и рубленым халапеньо, равиоли с творогом и зеленым луком и простые русские пельмени.

Куда же такой гастрономический фестиваль без культового челябинского ресторана «Уральские пельмени»? Здесь придумали целый сет из разных видов пельмешек: из щуки с волжским соусом и солеными огурцами, в томатном соусе с пармезаном, с индейкой в сырном соусе с грецким орехом, из фермерского кролика в свекольном тесте с кремом из капусты, с мясом оленя в мясном соусе с тартаром из яблока.

А вот в Златоусте всего один ресторан продумал специальное меню для фестиваля. «Счастливый Кузюк» подает пельмени из лося и тыквы, с начинкой из домашнего сыра и свежей зелени, а также с черемухой и творогом.