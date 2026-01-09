Челябинцы смогут попробовать Аркаим на вкус на фестивале аутентичной кухни

В необычном меню редкие блюда предков южноуральцев

Музей-заповедник «Аркаим» совместно с одним из ведущих рестораторов Челябинска разработал специальное гастрономическое меню, которое впервые заявлено на участие в фестивале Уральской аутентичной кухни.

Презентация блюд пройдет 15 января. Любители аутентичной кухни смогут оценить комплекс из трех аркаимских блюд. Первый курс «Тропа Кочевника» представляет рацион древних охотников и воинов. Это еда, которую можно взять в долгий переход: вяленое мясо, добытое на охоте, и корнеплоды.





Горячее блюдо «Золото Караганки»: пшенная каша с нежными раковыми шейками, добытыми в чистых водах реки Большой Караганки. Блюдо символизирует аркаимскую крепость: такое же теплое, сытное и надежное, как дом в древнем городище.

Завершает меню десерт «Пламя Аркаима» — своеобразная кулинарная реконструкция главного технологического прорыва эпохи — рождения бронзы. Профитроли из темного теста, как угли в печи, заварной крем с облепихой играет роль олова, сплавленного с медью. Десерт подается в оформлении пиробумаги, которая вспыхивает магическим пламенем.

«Гастрономическое меню — наша совместная разработка с рестораном „Камчатка“. Десерт специально сделан для фестиваля „Пламя Аркаима“, который нынешним летом будет отмечать 10-летний юбилей. И станет одним из подарков гостям фестиваля», — прокомментировала генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина.

По ее словам, гастрономическое меню желающие могут опробовать до конца января в рамках фестиваля Уральской аутентичной кухни, на котором впервые будет представлен аркаимский сет.